19 ноября 2020

На «Первом канале» удивились решению тюменского правительства. Из-за него подростку не продали хлеб

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Фермерские продукты в ресторане загородного клуба
17-летняя тобольчанка не смогла купить хлеб из-за решения властей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Ведущие и участники программы «Время покажет» «Первого канала» раскритиковали последствия решения властей Тюменской области о запрете доступа несовершеннолетних в торговые центры. В последнем выпуске ток-шоу обсудили публикацию URA.RU о том, что 17-летней девушке запретили покупать хлеб на территории одного из ТЦ.

«Я бы меры [принимаемые в регионах] разделил на очевидно правильные и на странные. Если говорить о запрете покупать хлеб, ну 17 лет — она взрослый человек. Это же не пятилетняя. На мой взгляд, эта мера достаточно бессмысленная. Есть же вообще дети, у которых только бабушки и дедушки», — отметил президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин.

«Президент призывает власти брать на себя полномочия. Но мы видим вот такую меру. Кто ответит за то, что ребенок не смог домой хлеб купить?», — возмутилась ведущая программы Екатерина Стриженова.

Ранее URA.RU писало о случае, произошедшем в тобольском бизнес-центре «Югра», и расположенном в нем «Магните». Из-за запрета властей на посещение ТЦ, 17-летняя девушка не смогла купить хлеб.

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© Служба новостей «URA.RU»
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