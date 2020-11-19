17-летняя тобольчанка не смогла купить хлеб из-за решения властей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ведущие и участники программы «Время покажет» «Первого канала» раскритиковали последствия решения властей Тюменской области о запрете доступа несовершеннолетних в торговые центры. В последнем выпуске ток-шоу обсудили публикацию URA.RU о том, что 17-летней девушке запретили покупать хлеб на территории одного из ТЦ.

«Я бы меры [принимаемые в регионах] разделил на очевидно правильные и на странные. Если говорить о запрете покупать хлеб, ну 17 лет — она взрослый человек. Это же не пятилетняя. На мой взгляд, эта мера достаточно бессмысленная. Есть же вообще дети, у которых только бабушки и дедушки», — отметил президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин.

«Президент призывает власти брать на себя полномочия. Но мы видим вот такую меру. Кто ответит за то, что ребенок не смог домой хлеб купить?», — возмутилась ведущая программы Екатерина Стриженова.

Ранее URA.RU писало о случае, произошедшем в тобольском бизнес-центре «Югра», и расположенном в нем «Магните». Из-за запрета властей на посещение ТЦ, 17-летняя девушка не смогла купить хлеб.