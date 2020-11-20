В РФ предложили отпускать женщин на пенсию после третьего ребенка

Женщин стоит отпускать на пенсию и назначать им выплаты 15 тысяч рублей после рождения третьего ребенка. С соответствующим предложением выступил координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков.
«Если бы женщина начинала ее (пенсию — прим. ред.) получать после рождения третьего ребёнка, это была бы серьезная помощь», — цитирует
Благодаря этому демография в стране значительно улучшится, уверен автор инициативы. Однако нельзя запрещать женщину работать даже после достижения необходимых условий для выхода на пенсию. Чесноков уверен, что после каждого последующего рожденного ребенка должен повышаться коэффициент выплат, которые должны действовать даже тогда, когда женщина выйдет на пенсию по старости. Эксперт считает, что такие траты оправданы.
Ранее директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management предложил перекрыть дефицит пенсионного фонда с помощью дивидендов госкомпаний. Сейчас дефицит восполняется трансфером из бюджета.
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