В РФ предложили отпускать женщин на пенсию после третьего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Пенсионеры. Курган, скамейка, детская коляска
Женщины смогут получать 15 тысяч рублей до конца жизни, если родят трех детей, предложил Сергей Чесноков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщин стоит отпускать на пенсию и назначать им выплаты 15 тысяч рублей после рождения третьего ребенка. С соответствующим предложением выступил координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков.

«Если бы женщина начинала ее (пенсию — прим. ред.) получать после рождения третьего ребёнка, это была бы серьезная помощь», — цитирует News.ru Чеснокова. По его словам, пенсия для таких матерей может составлять 15 тысяч рублей.

Благодаря этому демография в стране значительно улучшится, уверен автор инициативы. Однако нельзя запрещать женщину работать даже после достижения необходимых условий для выхода на пенсию. Чесноков уверен, что после каждого последующего рожденного ребенка должен повышаться коэффициент выплат, которые должны действовать даже тогда, когда женщина выйдет на пенсию по старости. Эксперт считает, что такие траты оправданы.

Ранее директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management предложил перекрыть дефицит пенсионного фонда с помощью дивидендов госкомпаний. Сейчас дефицит восполняется трансфером из бюджета.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...