Женщины, родившие трех детей, могут получать выплаты в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Матерям, родившим трех детей, стоит назначить дополнительные выплаты. Таким предложением с URA.RU поделился зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, экс-министр труда Сергей Калашников.

«Можно назначить выплаты для матерей, родивших третьего ребенка», — рассказал Калашников. Однако матери должны лишаться таких выплат с выходом на пенсию.

Калашников уверен, что уменьшать пенсионный возраст тем, кто родил трех детей, нельзя. «Если матерей отпускать на пенсию в раннем возрасте, они не заработают себе нормальной пенсии, у них не будет пенсионного стажа», — рассказал Калашников. По его словам, у них не будет средств к существованию в старости. Калашников подчеркнул, что матери должны работать, потому что в России существует много несложной работы.

Ранее координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил отпускать женщин на пенсию после рождения третьего ребенка. Он предложил выплачивать им 15 тысяч рублей в месяц. Глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что многодетные мамы смогут выйти на пенсию досрочно, передает « Утро.ру ». Те, кто работает на Крайнем Севере также могут уходить на пенсию раньше, сообщает «Дни.ру».