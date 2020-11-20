В России могут появиться новые выплаты по 15 тысяч. Прогноз профильного комитета Госдумы

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Женщины, родившие трех детей, могут получать выплаты в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Матерям, родившим трех детей, стоит назначить дополнительные выплаты. Таким предложением с URA.RU поделился зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, экс-министр труда Сергей Калашников.

«Можно назначить выплаты для матерей, родивших третьего ребенка», — рассказал Калашников. Однако матери должны лишаться таких выплат с выходом на пенсию.

Калашников уверен, что уменьшать пенсионный возраст тем, кто родил трех детей, нельзя. «Если матерей отпускать на пенсию в раннем возрасте, они не заработают себе нормальной пенсии, у них не будет пенсионного стажа», — рассказал Калашников. По его словам, у них не будет средств к существованию в старости. Калашников подчеркнул, что матери должны работать, потому что в России существует много несложной работы.

Ранее координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил отпускать женщин на пенсию после рождения третьего ребенка. Он предложил выплачивать им 15 тысяч рублей в месяц. Глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что многодетные мамы смогут выйти на пенсию досрочно, передает «Утро.ру». Те, кто работает на Крайнем Севере также могут уходить на пенсию раньше, сообщает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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