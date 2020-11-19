Глава ведущей свердловской детской больницы анонсировал отставку

Олег Аверьянов (слева) и Андрей Карлов (справа) на церемонии открытия кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный врач Свердловской областной детской больницы № 1 Олег Аверьянов уведомил подчиненных о том, что минздрав региона не планирует продлять с ним контракт, сообщили два собеседника агентства в больнице. Глава минздрава Андрей Карлов утверждает, что решение еще не принято.

Контракт с Олегом Аверьяновым истекает в первых числах декабря. «Сейчас идет сбор подписей, попытаемся доказать необходимость сохранения Олега Юрьевича в должности», — подчеркивает собеседник агентства. Письма в защиту главврача готовят также родители детей из отдела паллиативной помощи детям, уточняет он. Аверьянов не ответил на звонок URA.RU.

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов не подтверждает и не опровергает информацию о том, что контракт с Аварьяновым не будет продлен. «Со всеми, без исключения, главными врачами решение о дальнейшем сотрудничестве принимается в день окончания контракта», — заявил Карлов URA.RU.

Собеседник в минздраве региона настаивает: окончательное решение по отставке Аверьянова не принято. «Специалистов такого уровня, которые могут возглавить ОДКБ, в регионе нет. Аверьянова могут и после окончания контракта держать врио, а потом утвердить, такое бывало не раз», — резюмирует собеседник.

URA.RU рассказывало, что в 2016 году контракт не был продлен с главврачом онкодиспансера Вячеславом Шаманским, при этом он работал в статусе исполняющего обязанности главы структуры еще два года. Врача уволил только в 2018 году, его сменил в должности бывший главный онколог Тюменской области Владимир Елишев.