В школе под Курганом срывают сроки ремонта

В школе села Введенское затягивается ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школу в селе Введенское в Кетовском районе (Курганская область) не успели отремонтировать в срок. Капремонт, по данным сайта госзакопок, должны были завершить 30 октября, но работы продолжаются, а подрядчик ищет сотрудников по объявлению на остановках. Об этом URA.RU рассказали жители села.

«Рабочих для ремонта школы ищут по объявлениям на остановке. Предлагают 1000 рублей в день. При этом никакой квалификации не требуется. То есть любой может пойти ремонтировать школу. Такими темпами долго будет ремонт длится», — отметил местный житель.

Родители школьников переживают по поводу получения знаний — некоторые дети с начала учебного года находятся на дистанционном обучении. И когда с него выйдут непонятно. «Беспокоят и условия после ремонта. Обещали подвести природный газ, но эти работы пока не начаты. Школу кочегары топят сырым горбылем», — отметил один из родителей.

В департаменте образования со ссылкой на данные администрации Кетовского района URA.RU ответили, что в процессе ремонта школы №1 вскрылись проблемы. Пришлось менять проект и проходить Госэкспертизу. Сроки окончания ремонтных работ — декабрь 2020 года.

«Если будет принято решение о возможности очного обучения школьников, ученики будут заниматься в здании начальной школы до окончания ремонта основного здания. Этот процесс был отработан в начале учебного года», — отметили в департаменте образования.

Ранее агентство сообщало, что часть учеников школы с 1 сентября начали учиться дистанционно. Это связано с тем, что капремонт здания школы не закончится к началу учебного года.