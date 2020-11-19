У областного правительства есть планы по возврату коечного фонда больницам для планового лечения от других заболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусный коечный фонд в свердловских больницах может быть сокращен, несмотря на рекордный рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил замглавы регионального оперштаба, свердловский вице-губернатор Павел Креков.

«Ситуация по заболеваемости стабилизировалась. На протяжении последних дней количество поступивших [больных] на койки, меньше чем количество выбывших с коек. С точки зрения прогноза, это важная вещь. Последние дни мы не открываем новых коек. На следующей неделе поставлена задача — возвращать приостановленные виды медицинской помощи небольшими шагами», — отметил заместитель главы региона. По его словам, есть планы по возврату коечного фонда больницам для планового лечения другими болезнями.

При этом официальная коронавирусная статистика говорит об ухудшении эпидемиологической ситуации. На Среднем Урале уже третий день обновляется рекорд по новым заболевшим COVID-19 за сутки. 20 ноября в Свердловской области зарегистрировано 372 новых случая заражения коронавирусом. В первую волну COVID-19 рекордом по числу заболевших в сутки был зарегистрирован 3 июня — 357 человек.

Ранее Креков сообщил, что областное правительство не планирует ужесточать ограничения и вводить жесткий карантин в регионе, несмотря на рекордный рост числа заболевших коронавирусом. По его словам, сейчас жителям региона нужно выполнять те ограничения, которые уже введены.