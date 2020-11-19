19 ноября 2020

Тюменские власти продлили дистант для школьников. Но не для всех

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное обучение в городах Тюменской области продлили до шестого декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тюменские власти продлили дистанционное обучение для школьников 6 — 11 классов до шестого декабря. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Там уточнили, что постановление касается учащихся Тюмени и Тюменского района, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска.

«На оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса принято решение продлить дистанционное обучение по шестое декабря включительно в городских школах Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска и Ялуторовска и школах Тюменского района. Образовательные учреждения, расположенные в других районах Тюменской области, с 23 ноября переходят к стандартному режиму работы», — пояснили в оперштабе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что переход к дистанционному обучению сократил количество случаев заболевания коронавирусом среди учеников и учителей общеобразовательных учреждений. Он отметил, что в сельской среде процент заболевших значительно ниже, чем в городской. Поэтому там школы могут работать в обычном формате.

Ранее агентство писало о том, что тюменские власти ужесточили карантин. Пожилых и людей с хроническими заболеваниями вернули на обязательную самоизоляцию, кафе и ресторанам запретили принимать гостей с 23:00 до 6:00, а детям и подросткам младше 18 лет — ходить в торговые центры без сопровождения родителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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