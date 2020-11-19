Курганцы ждут выдачи бесплатных лекарств от COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганцы в соцсетях удивились, что Владимир Путин привел Курганскую область в пример другим субъектам по оперативной выдаче бесплатных лекарств. Горожане в соцсетях выразили мнение, что главу государства могли дезинформировать.

«Я за деньги не смогла найти в Кургане необходимое лекарство. Ни день в день, ни на следующий, ни через три дня. В Тюмени купили», — написала Наталья Казакова в «ВКонтакте» в группе «Типичный Курган». «Какие мы лекарства получаем? Лекарств нет. Не можем купить этот же цефтриаксон», — уточнила Марина Репина.

Участники паблика усомнились, что президенту были предоставлены достоверные сведения. «Это уже издевательство над людьми называется. Самое страшное во всей этой ситуации, что никто из чиновников не понесет никакой ответственности за эту предательски подлую ложь», — написал Вова Вовкин.

В паблике нашлись и те, кто получил бесплатное лекарство. Елена Чернушкина уточнила, что болеет с дочерью с пятницы, накануне ей доставили лекарства. «Я видела фото и от других пользователей, кому тоже привезли», — написала девушка.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что выдача лекарственных препаратов начата с 7 ноября. Их выдают пациентам с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. «По состоянию на 19 ноября 525 пациентов получили бесплатные лекарства. Стоимость набора лекарственных препаратов разная, в зависимости от медицинских показаний и схемы лечения. В среднем цена составляет 1800 рублей, но варьирует от 1000 до 7000 рублей», — уточнили в пресс-службе правительства. Лекарства назначает врач. На дом к заболевшим их приносит сотрудник поликлиники или волонтер.

Жительница Кургана Елена Чернушкина получили бесплатные лекарства для борьбы с коронавирусом Фото Елены Чернушкиной

Жители города жалуются, что не могут приобрести лекарства от коронавируса Скрин со страницы «ВКонтакте»

Круганцы усомнились, что все заболевшие получают бесплатные лекарства Скрин со страницы «ВКонтакте»