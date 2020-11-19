На совещании Путина похвалили Курганскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал регионы равняться на Курганскую область. Там решена проблема доставки бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом. Об этом заявили на совещании членов правительства РФ с президентом.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов после проведения мониторинга перечислил регионы, которые начали бесплатно доставлять препараты от COVID еще на прошлой неделе. В их число вошла и Курганская область. По словам Кузнецова, две трети лекарств в регионе заболевшие получили на приеме у врача, еще треть препаратов доставили пациентам волонтеры. «Доставляли лекарства бесконтактно. Это работает. В итоге получилось, что 100-процентное покрытие, день в день поставлен диагноз, есть комплект бесплатных лекарств. Всего 350 человек они [волонтеры] отработали», — отметил Кузнецов. Он подчеркнул, что такую практику необходимо распространить на всю страну.

Глава страны поддержал идею. В завершении совещания он поставил Курганскую область в пример остальным. «Необходимо и дальше своевременно и обоснованно принимать необходимые меры в каждом регионе, помогать коллегам на местах — с точки зрения ресурсов, финансов и кадров и в целом с организацией работы, распространять лучшие практики. Вот сегодня говорили про Курган, где лекарства получают, что называется, день в день. Почему не распространить эту практику в других регионах? Нужно консультировать коллег, предлагать им оптимальные решения по каждой проблеме», — отметил президент.

Ранее проблемы курганской медицины попали на федеральное ТВ. Съемочная группа канала «Россия-1», прибывшая в Курган одновременно с ревизорами из Минздрава и Росздравназора РФ после обращения местных врачей к президенту Владимиру Путину, сделала сюжет о коллапсе медицины. Журналисты рассказали о многометровых очередях и нехватке мест в больницах.