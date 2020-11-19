Женщина пожаловалась чиновникам на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми многодетная мать Мария Пантелеева обратилась в редакцию URA.RU из-за введенного в городе дистанта. Женщина рассказала, что семья живет в съемной квартире и у родителей нет материальной возможности организовать полноценное обучение детей в удаленном формате. Женщина не раз приходила в мэрию Перми, но там ей ничем не помогли.

«В семье шестеро детей, двое из которых — школьники. У меня нет технической возможности и денег организовать им учебу, подключить тот же интернет. И кто мне его оплатит? К тому же, младшие дети не дают старшим заниматься, все время шумят. Горадминистрация [Перми] это знает, я хожу к ним, как на работу, каждый день. В департаменте образования мне сказали: „Если вам нужна тишина, идите заниматься в библиотеку“», — сказала пермячка.

В министерстве образования URA.RU пояснили, что обязанность обеспечить школьникам дистанционное обучение закреплена за школой. «Школа обязана организовать учебный процесс так, чтобы обеспечить качественное получение образования всеми учениками — при этом возможна организация обучения как с использованием компьютера и интернета, так и без них», — указали министерстве.

В мэрии Перми отметили, что возможен и альтернативный вариант: обучение по телефону. «Общеобразовательными учреждениями предложены альтернативные способы обучения: получение заданий с консультацией педагога по телефону. Кроме того, предусмотрена возможность передачи обучающимся (или их родителям) компьютерной техники для организации удаленного обучения», — пояснили в пресс-службе администрации города.

URA.RU писало, что на минувшей неделе краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом отправил школьников в пяти городах края на удаленку. Решение принято, исходя из эпидемиологической ситуации.