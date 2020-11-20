Школьники жестко ответили на перенос итогового сочинения. «А ЕГЭ сдавать на следующий день?»

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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, учебный класс, егэ, ученики, экзамен, школьный класс, школа, школьники, единый государственный экзамен, маска на лицо, ученики школы
Выпускники переживают, что не смогут подготовиться к ЕГЭ из-за переноса написания сочинения Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские школьники возмутились переносом итогового сочинения с зимы на весну 2021 года. Выпускники 11-х классов не понимают, как им теперь готовиться к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Ранее в Роспотребнадзоре РФ сообщили, что из-за пандемии коронавируса итоговое сочинения, которое является допуском к ЕГЭ, школьники будут писать не раньше 5 апреля 2021 года. Также рассматривался вариант написания работы на дому. В социальной сети Twitter выпускники не стеснялись в выражениях, реагируя на перенос написания сочинения.

В сообщениях школьников редко можно найти реакцию без нецензурной брани
скриншот Twitter
Выпускники переживают, что теперь не смогут нормально подготовиться к ЕГЭ
скриншот Twitter
В период пандемии многие стали экспертами в области вирусологии
скриншот Twitter

Нашлись и те, кто позитивно отреагировал на перенос написания итогового сочинения. А некоторые признались, что все равно к нему не готовились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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