Российские школьники возмутились переносом итогового сочинения с зимы на весну 2021 года. Выпускники 11-х классов не понимают, как им теперь готовиться к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
Ранее в Роспотребнадзоре РФ сообщили, что из-за пандемии коронавируса итоговое сочинения, которое является допуском к ЕГЭ, школьники будут писать не раньше 5 апреля 2021 года. Также рассматривался вариант написания работы на дому. В социальной сети Twitter выпускники не стеснялись в выражениях, реагируя на перенос написания сочинения.
Нашлись и те, кто позитивно отреагировал на перенос написания итогового сочинения. А некоторые признались, что все равно к нему не готовились.
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПЕРЕНЕСЛИ СЛАВА БОГУ Я НЕ ГОТОВИЛАСЬ— лара джин (@TPY_NAGENZ) November 20, 2020
Поступила информация, что итоговое сочинение не проведут раньше 5 апреля...— румынский вампир николай (@tazentinova_a) November 20, 2020
Созрел вопрос:
А экзамены писать через 2 месяца после него или вообще в августе? Ни одно ни другое мне не нравится.
Можно просто я поступлю в университет на бюджет и все, я правда буду хорошо учиться
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