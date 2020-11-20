Поступила информация, что итоговое сочинение не проведут раньше 5 апреля...

Созрел вопрос:

А экзамены писать через 2 месяца после него или вообще в августе? Ни одно ни другое мне не нравится.

Можно просто я поступлю в университет на бюджет и все, я правда буду хорошо учиться