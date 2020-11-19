Губернатор Куйвашев продлил карантин в Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области из-за коронавирусной инфекции до 7 декабря. Документ размещен на портале правовой информации региона.
«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ № 640-УГ, которым внес изменения в документ о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19. Новая редакция указа, в частности, предполагает пролонгирование режима самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями до 7 декабря», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Документ также продляет срок дистанционного обучения для школьников 6-10 классов до 28 ноября. Ученики 1-5 и 11 классов продолжат учиться в очном формате. В указе также оговорено, что защитные экраны в такси носят лишь рекомендательный характер.
На Среднем Урале уже третий день обновляется рекорд по новым заболевшим COVID-19 за сутки. 20 ноября в Свердловской области зарегистрировано 372 новых случая заражения коронавирусом. В первую волну COVID-19 рекордом по числу заболевших в сутки был зарегистрирован 3 июня — 357 человек. При этом областное правительство не планирует ужесточать ограничения и вводить жесткий карантин в регионе.
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