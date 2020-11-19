Свердловские таксисты одержали победу в споре с губернатором

Губернатор больше не требует устанавливать перегородки в такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в обновленной версии указа о режиме повышенной готовности уточнил норму об установке защитных экранов в такси. Указ № 640-УГ размещен на портале правовой информации региона.

«В указе оговорено, что оснащение такси защитными экранами — это норма, носящая рекомендательный характер. Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями организации процесса. Тем не менее, для профилактики распространения вируса и для сохранения жизни и здоровья водителей и пассажиров такие перегородки необходимы», — подчеркнули в оперштабе.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 28 октября потребовал, чтобы в такси были установлены перегородки. «Организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, [необходимо] осуществлять оказание соответствующих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками», — следует из указа главы региона.

Сотрудники транспортных кампаний собрались в центре Екатеринбурга, чтобы обсудить новые ограничения с представителями минтранса. После этого губернатор дал таксистам неделю на поиск оптимальных решений по установке защитных экранов. Некоторые водители, чтобы выполнить закон, натягивали между креслами пищевую пленку или вешали шторы.