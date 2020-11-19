Валерий Гартунг может выступить сразу в нескольких ипостасях: начальника областного и федерального штабов, лидера партсписка и кандидата-одномандатника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Челябинской области партии, готовясь к выборам в Госдуму 2021 года, задумываются о формировании штабов. Часть политических сил уже определилась с их руководителями, сообщили URA.RU источники в «Единой России».

«Руководить нашей кампанией будет политический вице-губернатор Анатолий Векшин, который совмещает работу в правительстве и пост первого зама секретаря регионального отделения партии. Штаб ЛДПР возглавит депутат Госдумы Виталий Пашин», — сказал собеседник URA.RU в ЕР.

От коммунистов ждут во главе избирательного штаба первого секретаря обкома КПРФ Игоря Егорова. «Главной интригой остается ситуация в „Справедливой России“. Депутат Госдумы Валерий Гартунг в эту кампанию будет руководить федеральным штабом. Хватит ли его еще и на Челябинскую область? Скорее всего да, энергии и опыта у него достаточно, а заменить особо некем», — заметил инсайдер.

«Решение по штабу будет принято к декабрю», — заявил URA.RU Векшин. «Скорее всего, руководить штабом действительно буду я. Если, конечно, ничего не изменится», — заметил Пашин. Гартунг и Егоров не ответили на звонки корреспондентов агентства.

Егоров, Гартунг и Пашин могут также возглавить избирательные партийные списки, а лидер эсеров также принять участие в выборах по одномандатному Коркинскому округу. Причем в разговоре с URA.RU лидер эсеров не исключил обе этих возможности.