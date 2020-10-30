Водителям рекомендовали поставить защитные экраны в автомобилях Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из водителей «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге вместо защитного экрана в автомобиле повесил кусок шторы, разделяющий передний пассажирский ряд и задний. Об этом URA.RU сообщили читатели, которые также прислали фото.

«Уж лучше ничего, чем эти пылесборники», — высказывает недовольство читатель. Таким способом водитель, вероятно, соблюдает указ губернатора Свердловской области об установке защитных экранов в такси.

Ранее таксисты устроили митинг возле мэрии Екатеринбурга. Их недовольство вызвало требование установить защитные экраны. Однако председатель Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU пояснил, что агрегаторы просто не понимают, где покупать эти перегородки и из какого материала они должны быть сделаны, хотя некоторых водителей уже за это штрафуют. Глава региона Евгений Куйвашев ответил, что такая мера является компромиссом, чтобы бизнес имел возможность работать и делать это безопасно для людей.

Редакция URA.RU отправила запрос в службу поддержки Яндекса, чтобы получить их комментарий. На момент публикации новости ответ от сервиса не поступил.

Так выглядит импровизированный экран Фото: читатель URA.RU