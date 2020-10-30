30 октября 2020

В Екатеринбурге таксист повесил штору вместо защитного экрана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, желтая машина, мужчина в маске
Водителям рекомендовали поставить защитные экраны в автомобилях Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Один из водителей «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге вместо защитного экрана в автомобиле повесил кусок шторы, разделяющий передний пассажирский ряд и задний. Об этом URA.RU сообщили читатели, которые также прислали фото.

«Уж лучше ничего, чем эти пылесборники», — высказывает недовольство читатель. Таким способом водитель, вероятно, соблюдает указ губернатора Свердловской области об установке защитных экранов в такси.

Ранее таксисты устроили митинг возле мэрии Екатеринбурга. Их недовольство вызвало требование установить защитные экраны. Однако председатель Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU пояснил, что агрегаторы просто не понимают, где покупать эти перегородки и из какого материала они должны быть сделаны, хотя некоторых водителей уже за это штрафуют. Глава региона Евгений Куйвашев ответил, что такая мера является компромиссом, чтобы бизнес имел возможность работать и делать это безопасно для людей.

Редакция URA.RU отправила запрос в службу поддержки Яндекса, чтобы получить их комментарий. На момент публикации новости ответ от сервиса не поступил.

Так выглядит импровизированный экран
Фото: читатель URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...