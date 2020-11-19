В тюменском вузе будут испытывать вакцину от коронавируса

В Тюменском медицинском университете планируют проводить испытания вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Там пояснили, что университет обладает для этого всем необходимым.
«В Тюменском медицинском университете планируются испытания вакцины от COVID-19. Эта площадка выбрана неслучайно — университет имеет большой опыт проведения клинических исследований. В научном коллективе вуза работают специалисты, сертифицированные по международному стандарту GCP», — пояснили в URA.RU в Тюменском медуниверситете.
Дату начала испытаний там озвучивать не стали. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор привился от коронавируса. Он отметил, что после прививки чувствовал себя нормально. Также в регион была завезена партия вакцины от COVID-19, которая была предназначена для медиков, работающих с ковид-пациентами.
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