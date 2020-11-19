19 ноября 2020

В тюменском вузе будут испытывать вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, медики, коронавирус, ковид
Тюменский медицинский университет станет площадкой для испытания вакцины от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменском медицинском университете планируют проводить испытания вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Там пояснили, что университет обладает для этого всем необходимым.

«В Тюменском медицинском университете планируются испытания вакцины от COVID-19. Эта площадка выбрана неслучайно — университет имеет большой опыт проведения клинических исследований. В научном коллективе вуза работают специалисты, сертифицированные по международному стандарту GCP», — пояснили в URA.RU в Тюменском медуниверситете.

Дату начала испытаний там озвучивать не стали. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор привился от коронавируса. Он отметил, что после прививки чувствовал себя нормально. Также в регион была завезена партия вакцины от COVID-19, которая была предназначена для медиков, работающих с ковид-пациентами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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