Мэр из ХМАО подвергся пиар-атаке перед выборами

25 ноября определится следующий глава Кондинского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На главу Кондинского района Анатолия Дубовика была предпринята пиар-атака в преддверие заседания районной думы, где решится вопрос о том, кто будет руководить муниципалитетом в ближайшие пять лет. Об этом URA.RU сообщили источник, знакомый с ситуацией.

«25 ноября на заседании думы должны пройти выборы главы района, сам Дубовик тоже претендует на переизбрание. Перед этим событием в СМИ начали появляться публикации, в которых он выставляется коррумпированным чиновником. Предположительно, заказчиком может являться предприниматель Владимир Лисовский, с которым у Дубовика давний конфликт. В результате служебных проверок, которые инициировал чиновник, на бизнесмена завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере», — сообщил источник.

Сейчас само уголовное дело находится на рассмотрении в суде Ханты-Мансийского районного суда. Следующее судебное заседание назначено на 21 декабря. Дозвониться до главы Кондинского района журналисту агентства не удалось. Источник URA.RU в местной думе считает, что не смотря на пиар-атаки, большинство депутатов отдаст свои голоса за Дубовика. «Расклад такой, 23 — за, два — против», — считает инсайдер.

Предприниматель Лисовский в разговоре с URA.RU подтвердил факт общения с прессой о деятельности Дубовика, но не считает опубликованные материалы заказными. «Свою оценку работе главы Кондинского района давал не только я, но и другие предприниматели и жители. Вы поинтересуйтесь у людей, как им живется при его правлении», — заявил Лисовский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осенью должны пройти выборы шести глав муниципалитетов. Действующие мэры о желании продолжить работу в нынешних должностях заявили во время встреч с губернатором Югры Натальей Комаровой.