Избирательные участки в Екатеринбурге закроются в 20:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал основной день голосования на довыборах в гордуму по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район), в которых борются десять кандидатов (по пять в каждом округе). Избирательные участки открылись в 08:00 и проработают до 20 часов.

Поскольку довыборы в Екатеринбурге — последняя крупная кампания в городе-миллионнике на конец года в России, к ним приковано внимание федерального центра. Учитывая это, перед городскими властями стоит задача обеспечить победу кандидатам от «Единой России» — Виталию Чачину (округ №9) и Антону Швалеву (№3) — и восстановить утраченное ранее большинство «ЕР» в гордуме.

Чтобы исполнить поручение, городские власти провели мобилизацию бюджетников. Большинство сотрудников муниципальных учреждений проголосовало с 11 по 21 ноября.

По словам собеседников агентства, вовлеченных в подготовку кампании, основная борьба разворачивается в округе №3, где, помимо Чачина, активную кампанию ведут Оксана Иванова («Справедливая Россия») и Владислав Постников («Яблоко»). Источник URA.RU, знакомый с результатами закрытых соцопросов, при этом отмечает, что интрига существует и в округе №9, где с «ЕР» также соперничают кандидаты от парламентских партий. «У всех кандидатов примерно одинаковые рейтинги», — поделился инсайдер.