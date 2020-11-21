«Единая Россия» возвращает абсолютное большинство в гордуме Екатеринбурга, следует из предварительных результатов довыборов, которые завершились в 20:00 22 ноября. Согласно данным экзитполов, имеющимся в распоряжении URA.RU, экс-депутат Антон Швалев (округ №3, Верх-Исетский район) и бизнесмен Виталий Чачин (№9, Ленинский район), представляющие «ЕР», набрали около 60% голосов.
Таким образом, представительство «Единой России» в гордуме может вновь составить 19 мандатов из 36. При этом первые обработанные бюллетени дают иную информацию. Так, Чачин лидирует с 38,56% голосов, а его ближайший преследователь — Виталий Ряписов из КПРФ — имеет 27,46%. А Антон Швалев пока идет на первом месте с 29,65%. У его конкурентов — Владислава Постникова («Яблоко») и Ольги Прожериной (КПРФ) — по 19,91%.
По сведениям горизбиркома, на момент закрытия участков средняя явка избирателей в двух округах составила более 9,3% (порядка 10,2 тысячи горожан, большая часть из которых проголосовала досрочно). Как сообщил URA.RU председатель комиссии Вадим Антошин, обработка бюллетеней и подведение окончательных итогов голосования могут занять несколько часов.
Как писало URA.RU, для губернатора Евгения Куйвашева было принципиально важно восстановить абсолютное большинство «Единой России» в гордуме, утраченное после приговора Олегу Кагилеву и смерти Елены Дерягиной. Поэтому перед городским властями была поставлена задача обеспечить победу Чачину и Швалеву. Для этого во время досрочного голосования — с 11 по 21 ноября — мэрия провела мобилизацию бюджетников.
Обновлено в 21:07: во втором абзаце актуализирована первая информация с участков.
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