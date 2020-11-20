Дерипаска призвал провести новую масштабную приватизацию в России

Олег Дерипаска предлагает провести в стране новую приватизацию Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

Российский промышленник Олег Дерипаска призвал провести в Россию новую приватизацию. Бизнесмен отметил, что продажа госсобственности должна быть «масштабной» и «честной».

Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что России нужна «масштабная честная приватизация».«Даже в Китае доля госсектора в три раза меньше, чем в России. Пора и нам задуматься о масштабной честной приватизации. Для повышения эффективности экономики и ускорения темпов роста», — написал бизнесмен.

В начале года стало известно, что в правительстве России утвердили прогнозный план приватизации на 2020—2022 годы. К приватизации готовят 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия России в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более тысячи объектов другого госимущества.

14 февраля американские власти продлили санкции против Олега Дерипаски, напоминает агентство Nation News. Его также обвинили в продвижении российских интересов за границей, уточнила «Национальная служба новостей».