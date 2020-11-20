Россия дала Белоруссии отсрочку по кредиту в 1 млрд долларов

Александр Лукашенко договорился с Москвой об отсрочке долга на 1 млрд долларов Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате в этом году долга в 1 млрд долларов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения «Гомсельмаша» (производитель сельхозтехники).

«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим — они отложили наши долги. Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк», — приводит «Интерфакс» слова Лукашенко.

Он добавил, что полученный кредит полностью пойдет на поддержку машиностроения и других отраслей. Однако 500 млн глава государства отложил на финансирование борьбы с коронавирусом. «Здоровье людей — главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год», — добавил он.

В октябре стало известно, что Белоруссия получит кредиты на 10 лет от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и России общей сумой в 1,5 млрд долларов. 1 млрд предоставит Россия. Кредит нужен республике, чтобы компенсировать дефицит бюджета страны. Также транши позволят сохранить на прежнем уровне финансовые резервы Белоруссии.