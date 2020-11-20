Тихановская намерена признать белорусский ОМОН террористами

Светлана Тихановская намерена признать белорусский ОМОН террористической организацией Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская намерена признать белорусский ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД террористическими организациями. Об этом сообщается в telegram-канале политика.

Тихановская побывала с рабочим визитом в Нидерландах, где встретилась с министром иностранных дел Стефаном Блоком. Стороны обсудили международные расследования преступлений «режима» в Белоруссии и запуск процесса признания указанных силовых структур террористическими организациями.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа», — говорится в сообщении.

Светлана Тихановская стала известна миру после президентских выборов в Беларуси 9—10 августа. Тогда в президентской гонке победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Тихановская набрала только 10%, но отказалась признавать свое поражение. После этого в Беларуси начались массовые протесты. 13 октября Тихановская поставила Лукашенко ультиматум, угрожая ему забастовками на предприятиях.