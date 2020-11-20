Иммунолог назвал условия для повторного заражения коронавирусом

Россияне с хорошим иммунитетом могут не опасаться повторного заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам, не имеющим проблем со здоровьем, не следует бояться повторного заражения коронавирусом. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что повторно заразиться могут только те, кто имеет тяжелые заболевания и ослабленный иммунитет.

Повторный риск заражения, например, грозит пациентам с онкологией ила при приеме иммунодепрессантов. «Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших, — отметил Болибок в интервью «Вечерней Москве». Он считает, что у большинства, переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется надолго. «Максимальный период наблюдения — с декабря 2019 года, когда в Ухане появились первые пациенты. Иммунитет у них сохранился до сих пор», — пояснил врач. По словам специалиста, контакт с коронавирусом после перенесенной болезни в какой-то степени может даже улучшить иммунитет. «В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть», — говорит Болибок.

Ранее агентство NEWS.ru сообщало, что люди, которые только что переболели коронавирусом являются наиболее опасными распространителями вируса. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявлял, что в России нет ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусом.