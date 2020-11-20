20 ноября 2020

Иммунолог назвал условия для повторного заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация модельного участка для голосования в Гимназии №104. Екатеринбург, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, защитный экран, коронавирус, противоэпидемические меры, пандемия коронавируса
Россияне с хорошим иммунитетом могут не опасаться повторного заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россиянам, не имеющим проблем со здоровьем, не следует бояться повторного заражения коронавирусом. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что повторно заразиться могут только те, кто имеет тяжелые заболевания и ослабленный иммунитет.

Повторный риск заражения, например, грозит пациентам с онкологией ила при приеме иммунодепрессантов. «Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших, — отметил Болибок в интервью «Вечерней Москве». Он считает, что у большинства, переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется надолго. «Максимальный период наблюдения — с декабря 2019 года, когда в Ухане появились первые пациенты. Иммунитет у них сохранился до сих пор», — пояснил врач. По словам специалиста, контакт с коронавирусом после перенесенной болезни в какой-то степени может даже улучшить иммунитет. «В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть», — говорит Болибок.

Ранее агентство NEWS.ru сообщало, что люди, которые только что переболели коронавирусом являются наиболее опасными распространителями вируса. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявлял, что в России нет ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...