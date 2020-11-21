Российских автовладельцев предупредили об изменениях с 1 января

Российские водители с 1 января 2021 года смогут собирать аптечку в автомобиль самостоятельно, а не покупать ее. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
«С 1 января 2021 года смогут укомплектовать аптечки сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России №1080н», — сообщила пресс-служба ведомства. При этом готовые аптечки все еще можно покупать и использовать.
На официальном
Ранее Минздрав РФ опубликовал новые требования к автомобильной аптечке, передает RT. В список добавились стерильные салфетки и большие бинты. Аналитики центра Национального агентства финансовых исследований заявили, что автовладельцы стремятся экономить на содержании автомобиля, сообщает агентство Nation News. Ранее URA.RU сообщало, как эффективно экономить на бензине.
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