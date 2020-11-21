Путин продлил контрсанкции против Запада

Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить продление контрсанкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия продлила ответные санкции в отношении Европы до 31 декабря 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«В целях защиты национальных интересов РФ продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных [экономических] мер», — говорится в указе. Правительство РФ должно обеспечить меры, необходимые для продления контрсанкций.

Данным указом в РФ обосновывают уничтожение продуктов, завезенных из Европы. В первый день действия этого указа было уничтожено более 300 тонн санкционных продуктов, передает RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что отношения России с Евросоюзом должны складываться с учетом интересов друг друга, передает агентство Nation News. Политик считает, что нужно придерживаться разумного взаимодействия.