Ольга Бузова пожаловалась, что неизвестные отправляют интимные видео ей в Telegram Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Неизвестные выложили в интернете мобильные номера российской телеведущей Ольги Бузовой и артиста Егора Крида. Певица уже пожаловалась, что теперь она не может связаться с родными из-за того, что ей постоянно звонят, а в мессенджерах отправляют интимные видео.

«Не понимаю, как обращаться к людям, которые слили мой телефон куда-то. Мне нужно решать вопросы с семьей. Я общаюсь с мамой, сестрой. Даже трубку не могу взять, потому что мне [ее] обрывают, отправляют в Telegram какие-то видео, хрены, пишут оскорбления», — обратилась Бузова к подписчикам на своей странице в Instargam. Она добавила, что сейчас экстренно будет менять свой номер.

По информации telegram-канала yobajur, в интернет также выложили номер телефона Егора Крида. Сам артист в своих социальных сетях об этом не сообщал. «В сеть слили номер телефона Оли Бузовой. А потом и Егора Крида. Короче, звёзды, ваши телефоны у всех на ладони, меняйте свои номера», — пишет канал.

За последнее время это не первый случай, когда частная жизнь российских знаменитостей попадает в интернет. Ранее в сети появилось интимное видео с футболистом Артемом Дзюбой, пишет RT. После этого спортсмена отстранили от участие в матчах «Зенита», сообщает агентство Nation News. Теперь из-за секс-скандала с футболистом в Совете Федерации РФ хотят пересмотреть законодательство в области защиты персональных данных.