Елена Мизулина займется законом о неприкосновенности частной жизни в Интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Весной в Совете Федерации хотят пересмотреть законодательство в области персональных данных. Как заявила член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, действующий закон не способен обеспечить неприкосновенность частной жизни россиян в условиях цифровизации.

Мизулина в разговоре с «Парламенсткой газетой» подчеркнула, что ранее закон был продуман с точки зрения сбора информации о человеке, но не его защиты в интеренете, например от кражи паролей банковских карт и аккаунтов в соцсетях, фотографий и видео в гаджетах. «Реализация многих положений о защите персональных данных зависит от усмотрения специалиста в области IT- технологий, собственников интернет-ресурсов, которые таким образом как бы приобретают власть над другими людьми. Это… создает риски недобросовестного использования персональных данных людей в чьих-то корыстных или иных личных интересах. Периодически возникают скандальные истории распространения баз данных сотен тысяч людей», — пояснила сенатор.

Мизулина отметила, что на круглых столах с участием специалистов в области IT-технологий, юристов, чиновников сенаторы хотят «посмотреть на неприкосновенность частной жизни граждан сквозь призму соразмерности ответственности за ее нарушение». «Смысл наказания в том и состоит, что оно должно работать на предупреждение правонарушения. Быть настолько очевидным для потенциального нарушителя, чтобы заставить его воздержаться от правонарушения», — отмечает сенатор.

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