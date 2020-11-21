РФ ввела ответные санкции против Лондона по «делу Магнитского»

Санкции против 25 россиян Великобритания ввела летом 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти ввели санкции в ответ на действия коллег из Великобритании. Запрет на въезд 25 представителей королевства в РФ связан с делом аудитора Сергея Магнитского, который обвинил российских силовиков в хищениях бюджетных средств.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию России», — указано на странице российского МИДа в Twitter. Сроки действия санкций не уточняются.

Летом 2020 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и еще 24 россиянина попали в санкционный список Великобритании. Также в документе были перечислены граждане Саудовской Аравии и две спецслужбы Северной Кореи, передает агентство Nation News. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что санкции Лондона введены с целью надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела России, уточняет RT.

Дело аудитора Сергея Магнитского стало широко известно в 2008—2009 годах. Мужчина выявил схемы для крупного хищения бюджетных средств и обвинил российских силовиков в их использовании. После этого его самого арестовали за помощь в уклонении от уплаты налогов. Магнитский умер в «Матросской тишине» за неделю до окончания срока, в течение которого его могли законно удерживать в изоляторе, сообщает «Национальная служба новостей».