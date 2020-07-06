Британия ввела санкции против главы СК России Бастрыкина

Из-за санкций Александру Бастрыкину запретят въезд в Великобританию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и еще 24 россиянина попали в санкционный список Великобритании. Обновленный «список Магнитского» опубликовал британский МИД.

«Документ распространила канцелярия британского правительства, в нем приведены имена 47 человек, из них 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии», — уточняет РИА «Новости». Кроме главы СК «список Магнитского» пополнили: заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы российского МВД Алексей Аничин и судья, который решил продлить арест Магнитского Алексей Криворучко.

Вместе с гражданами Саудовской Аравии и России в документ добавили две спецслужбы из Северной Кореи. 6 июля Британия объявила, что против новых российских участников списка введут персональные санкции. Им запретят въезд в королевство.

Дело Сергея Магнитского стало широко известно в 2008—2009 годах. Мужчина отыскал схемы для большого хищения бюджетных средств и обвинил российских силовиков в их использовании. После этого его самого арестовали за помощь в уклонении от уплаты налогов. Магнитский умер в «Матросской тишине» за неделю до окончания срока, в течение которого его могли законно удерживать в изоляторе. Дело аудитора спровоцировало международный скандал. Россию обвинили в нарушении прав человека.

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