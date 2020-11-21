Коронавирус и кризис могут отразиться на финансировании здравоохранения в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса власти России сократят расходы на здравоохранение в 2021 году. Кроме этого, продолжится падение уровня доходов населения. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, который предсказал мировой кризис в 2008 году и падение курса рубля в 2014 году.

«Следующий год будет очень тяжелым. Будет падение доходов граждан и экономики. Будут проблемы с бюджетом РФ. Знаю, что расходы на здравоохранение будут в следующем году сокращать на 30-40%», — сообщил Демура.

Финансовый аналитик подчеркнул, что российская экономика «давно загибается», а ситуацию усугубляет коронавирус. «[Во время пандемии] выбиваются практически целые отрасли бизнеса. А экономика РФ не производит добавочной стоимости. Мы сидим на нефтяной игле, правительство поднимает налоги, добивается бизнес», — добавил эксперт.

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства РФ с просьбой прокомментировать заявление Степана Демура о сокращении расходов на медицину. Ответа на момент публикации материала не поступило.

Ранее Демура предсказал, что в 2021 году доллар может подняться до 250 рублей за единицу. Также экономическое положение России усугубляет состояние дел на мировом нефтяном рынке. Участники ОПЕК обсуждают планы дальнейшего сокращения нефтедобычи, что приведёт к существенному сокращению доходов российской казны, пишет сайт argumenti.ru.