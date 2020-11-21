Россиян предупредили о сильном подорожании услуг ЖКХ с 2021 года

В России в 2021 году услуги ЖКХ подорожают более, чем на 4%. Об этом журналистам рассказала специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.
«Самое неприятное, с чем могут столкнуться рядовые потребители — оплата коммуналки в 2021-м вполне может вырасти более чем на 4%», — рассказала Чернышева в интервью агентству «Прайм». Она напомнила, что со следующего года прекращается также мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. По ее словам, если мораторий будет отменен, то большое число семей окажется в тяжелой ситуации из-за долгов.
«Возможные штрафы — еще не самое большое зло (при среднемесячных счетах примерно в 5 тысяч рублей они составят за несколько месяцев около 100 руб.). Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — предупредила Чернышева.
Гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал, что в 2021-м году тарифы на газ будут проиндексированы в среднем на 3%. Электроэнергия станет дороже на 4%. Кроме того, с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на вывоз мусора (на 4%). Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут увеличены на 4%. Это, как отметил Минко, средние показатели по России. Каждый регион вправе устанавливать свои тарифы, которые будут в диапазоне 3,4-6,4%, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что россияне имеют право требовать перерасчет, если им предоставили некачественные услуги ЖКХ. К ним относятся грязная вода или холодные батареи зимой.
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