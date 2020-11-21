Врач объяснила, почему мужчины чаще болеют коронавирусом

У мужчин больше шансов заболеть новой коронавирусной инфекцией. Причина — в большей ценности женщин для природы, рассказывает кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.
«Женщины для природы объект более ценный. Она может быть беременной и может кормить детей. Природа женщину бережет сильнее. <…> Женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина», — сказала эндокринолог в интервью радио Sputnik.
Зухра Павлова также рассказала, что мужская заболеваемость коронавирусом — это мировые тенденции. Она сослалась на исследования.
«Статистика не только наша, но и вся мировая говорит, что мужчины болеют больше. Есть исследования, которые подтвердили наличие рецепторов ACE2 (через которые вирус проникает в организм, — ред.) в тканях мужских репродуктивных органов, в тканях яичек», — пояснила доктор.
Кроме того, врач отметила, что после того, как некоторые мужчины переболели коронавирусом, у них могут появиться проблемы с синтезом тестостерона и репродуктивной системой. Вполне возможно, что с этим связано и гендерное смещение уровня заболеваемости.
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