В России новый рекорд по числу смертей от коронавируса

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В России поставлен новый рекорд по числу зараженных COVID за сутки Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По данным на 21 ноября коронавирус в России выявлен у 24 822 человек, 467 пациентов умерло. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса», — передает оперштаб. С начала пандемии в России зарегистрировано 2 064 748 зараженных коронавирусом. За это время скончались 35 778 человек, выздоровели — 1 577 435 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — там обнаружено 7168 инфицированных. Санкт-Петербург — на втором месте по суточному приросту зараженных. Там за минувшие сутки коронавирус нашли у 2476 человек. В Московской области на 21 ноября обнаружено 916 больных COVID-19.

Во всех регионах УрФО ситуация с коронавирусом остается по-прежнему непростой. В Свердловской области за сутки выявлено 378 новых заболевших. В ЯНАО зафиксировано 199 случаев COVID-19. В ХМАО за сутки коронавирус был найден у 207 человек. В Тюменской области коронавирус подтвердился у 173 человек. В Пермском крае и Челябинской области — 289 и 213 зараженных соответственно. Меньше всего случаев COVID-19 в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 103 человек.

Сутками ранее в России было обнаружено 24 318 заболевших коронавирусом. Это рекорд по количеству суточных заражений с начала эпидемии, передает RNS. До этого самое большое число смертей от коронавируса было зафиксировано 19 ноября. В тот день скончались 463 пациента с COVID-19.

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