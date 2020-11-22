Моргенштерн и Крид выпустили клип, который фанаты ждали полгода

Егор Крид и Моргенштерн не первый раз участвуют в совместных проектах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Егор Крид и рэпер Алишер Моргенштерн выпустили клип на песню «Веселая песня», который был анонсирован еще полгода назад. Об этом сообщается на официальном сайте Крида.

«MORGENSHTERN уже не верил в выход этого клипа, но когда-то это должно было произойти. Если есть грустная (в клипе „Грустная песня“ Крид снялся вместе с рэперами Моргенштерном и THRILL PILL, — прим. ред.), то веселая песня быть просто обязана! Егор Крид и Алишер Моргенштерн покажут вам реальные кадры из будущего 2021 года (ЛОЛ)», — говорится в описании.

Действие разворачивается в большом, но пустом городе. Текст песни — о том, что будет, если обоих исполнителей вдруг не станет. «Если вдруг меня не станет, baby, Так, наверно, будет даже легче. Теперь можешь тратить мои деньги. Расскажи, какой я был …., детям!», — таков основной посыл данного произведения.

Вполне вероятно, что недавний уход Крида из социальной сети TikTok как-то связан с выходом клипа. Кроме того, певец написал о скором выходе клипа именно в посте об уходе из этой соцсети.