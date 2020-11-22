H&M предложит россиянам одежду из отходов

Коллекция H&M появится в продаже в декабре, вещи Pull&Bear уже в продаже Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Два крупнейших массмаркета на российском рынке анонсировали запуск необычных коллекций одежды. Шведская компания H&M выпустит вещи, полностью сделанные из отходов, а испанский бренд Pull&Bear представил коллекцию, вдохновленную фильмом «Матрица».

«Отходы могут быть полезными. Креативный подход к переработке текстиля позволяет воплотить в жизнь концепцию полностью замкнутого цикла производства. Наша лимитированная коллекция полностью выполнена из материалов, полученных из отходов», — говорится на сайте H&M. В коллекции Conscious Exclusive представлены платья, рубашки, пиджаки и штаны из переработанных текстиля, пластика, древесной массы и семян конопли. Цены — от 2,5 тысячи рублей за футболку до 20 тысяч за одно из платьев. Вещи можно купить с 1 декабря.

«Pull&Bear развивает [линию одежды] SICKO19, запуская новую коллекцию с «Матрицей», — говорится на сайте Pull&Bear. В коллекции — джинсы, футболки, куртки, худи, легендарные очки, балаклавы. Цены стартуют от тысячи рублей за балаклаву и доходят до 4 300 рублей за куртку. Коллекция уже поступила в продажу.

Ранее стало известно, что создатели трилогии «Матрица» выпустят четвертую часть фильма в 2021 году. Позднее актер Киану Ривз, игравший в фильме персонажа Нео, назвал сценарий новой картины вдохновляющим, однако не раскрыл подробностей сюжета, передает телеканал 360.

Элементы новой коллекции Pull&Bear, вдохновленной «Матрицей» Фото: telegram-канал «Мур»