Предполагаемого скупщика голосов доставили в полицию Фото: «Открытая Россия»

В отдел полиции №8 Екатеринбурга доставлен мужчина, который, предположительно, скупал голоса в поддержку одного из кандидатов на довыборах в гордуму. Как сообщает «Открытая Россия», наблюдатели от кандидата-«яблочника» в округе №3 (Верх-Исетский район) Владислава Постникова обнаружили человека со списками избирателей. Пытаясь уехать с места, он сбил оператора радио «Свобода», добавили в «ОР».

«Наблюдатели Владислава Постникова вместе с корреспондентом радио „Свобода“ Артемом Радыгиным обнаружили скупщика голосов за коммунистку [Ольгу] Прожерину, с собой у него были списки избирателей, чьи голоса они покупали. Скупщик начал вести себя агрессивно и сбил журналиста на машине. Приехала полиция, сейчас все участники событий находятся в отделе», — говорится в telegram-канале «Открытой России».

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров в своем telegram-канале добавил, что «полиция собирается возбуждать уголовное дело» в отношении мужчины. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев по теме. Ранее Ольга Прожерина говорила URA.RU, что ее представители не занимаются скупкой голосов, и обещала подать в суд на штаб кандидата от «Яблока» за клевету.

Кроме того, стало известно о задержании горожанина, которого утром 22 ноября заподозрили в скупке голосов рядом с УИК №1506 и который скрылся с места, распылив газовый баллончик при попытке его остановить. Сотрудники МВД задержали его на дороге на ул. Бардина.

Глава горизбиркома Вадим Антошин заявил URA.RU, что комиссия «следит за ситуацией», но отметил, что жалоб на скупку голосов по-прежнему не поступало. По словам Антошина, сотрудники полиции задержали мужчину, который рядом с избирательным участком разместил на своем автомобиле агитацию за Оксану Иванову («Справедливая Россия»), и в отношении него готовятся возбудить дело об административном правонарушении. Голосование на довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район) — продлится до 20:00. По данным на 18:00, явка в округах составила 9,33% — 10,2 тысячи человек.