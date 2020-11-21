Мать устроившего бойню на Уралмаше рассказала, каким был ее сын

Обвиняемый застрелил трех человек на вечеринке (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У екатеринбуржца Дмитрия Захарова, который в начале ноября устроил стрельбу на квартирной вечеринке на Уралмаше, могло случиться помутнение. Для него друзья всегда были на первом месте, рассказала мать мужчины Вера.

В ночь 7 ноября Захаров застрелил в своей квартире двух друзей детства и девушку, с которой ранее познакомился в интернете. После этого он покончил с собой. В живых осталась 16-летняя Мария, которая лежала под трупом одного из мужчин, еще одна девушка получила серьезные ранения. В момент расстрела Захаров смеялся. Как сообщила мать стрелка, ее сын болел легкой формой коронавируса, однако выходил на улицу и принимал гостей.

Женщина уверяет, что Дмитрий ранее не проявлял агрессии, проблем с алкоголем у него также не было. «Если бы я ему сказала за месяц до этой трагедии, что он такое сделает, он бы не поверил. Я объясняю, что случилось какое-то затмение. Может быть, это как-то связано с наркотиками, но он никогда их не принимал! Я не знаю, как это объяснить, потому что погибшие ребята — его друзья, а они для него всегда на первом месте были», — сказала Вера в интервью порталу E1. Она подчеркнула, что ее сын дружил с погибшими более 20 лет.

По словам женщины, она воспитывала сына без отца — он погиб, когда Захаров был маленький. В детстве Дмитрий занимался спортом, читал, в школе учился средне, но был усидчивым.

Также Захаров два года жил с девушкой, которая родила ему дочь. Шесть лет назад пара рассталась, но погибший до последних дней общался с ребенком и обеспечивал его. «Как говорит его бывшая жена, таких отцов она больше не знает. После расставания у него не было серьезных отношений. С кем-то знакомился, но очень редко. Говорил, что Марина ему до сих пор нравится, но не уживаются они. Как мне казалось, к женщинам он спокойно относился», — продолжила Захарова. Раньше ее сын работал телохранителем и водителем в состоятельной семье. Год назад он уволился, но новую работу так и не нашел.