Константин Малофеев возглавит общественную организацию «Царьград» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Общество «Двуглавый орел», возглавляемое миллиардером Константином Малофеевым, объявило о создании организации «Царьград» для контроля за проведением выборов в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба новообразованный организации.

«Центральным событием съезда „Двуглавого орла“ стало решение о создании на его основе нового общественного объединения — общества „Царьград“. Участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму „Царьград“ примет в качестве общественного контролера», — говорится в сообщении пресс-службы.

В состав «Царьграда» вошли депутаты Госдумы Олег Нилов и Николай Земцов, сенатор Совфеда от Белгородской области Евгений Савченко, юрист Юрий Скуратов, философ Александр Дугин, профессор МГУ и социолог Анатолий Антонов, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и ряд других известных персон. Возглавит организацию Константин Малофеев.

«Царьград» собирается контролировать прохождение выборов в Госдуму в 2021 году. Члены организации намереваются проанкетировать всех кандидатов в депутаты «на предмет приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа». После этого движение объявит о поддержке тех, кого посчитает разделяющими свои ценности.

Ранее Малофеев говорил, что на выборах в Госдуму поддержит партию «Родина». Позднее сообщалось, что он не исключил финансовой поддержки членов Союза добровольцев Донбасса, которые будут бороться за мандаты депутатов от «Родины».