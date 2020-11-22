В России необходимо разморозить накопительную часть пенсий, иначе стране грозит новое повышение пенсионного возраста и размеров страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Такими опасениями с URA.RU поделился ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.
По словам собеседника агентства, существующая пенсионная система в России не справится с ростом числа пенсионеров. «[Существующая система] не дает входить новым средствам в накопительную часть пенсий через страховые взносы. А те 6% взносов, которые должны направляться в накопительную систему, идут в пенсионные фонды для выплаты текущей пенсии. Пока мы не реанимируем накопительный компонент, придется снова повышать пенсионный возраст, поднимать страховые взносы», — сказал Масленников. Экономист считает, что в следующем году правительству РФ следует пересмотреть решение о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Также он раскритиковал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова ликвидировать пенсионные фонды и выплачивать пенсии из бюджета РФ. По словам Масленникова, в этом случае придется полностью менять пенсионную систему. Кроме этого, такая идея достаточно рискованная, поскольку цены на нефть, на продаже которой формируется большая часть казны, могут обвалиться, заключил Масленников.
Выплаты гражданам формируются из страховой и накопительной пенсии, однако последняя заморожена минимум до 2023 года, пишет
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