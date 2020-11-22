В США объяснили, почему вышли из Договора по открытому небу

США считают, что РФ нарушала Договор по открытому небу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США вышли из Договора по открытому небу, так как он устарел, а Россия не исполняла его должным образом. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Мы больше не являемся стороной договора, который Россия грубо нарушала. Президент Трамп всегда ставил Америку на первое место, когда речь шла о выходе из устаревших договоров, которые были выгодны оппонентам в ущерб нашей национальной безопасности», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на О’Брайена. Он отметил, что сегодня наступает шесть месяцев с момента, как Вашингтон направил уведомление о выходе из соглашения.

США окончательно вышли из Договора по открытому небу 22 ноября. Теперь американские военные силы не могут проводить облеты территорий других участников соглашения и иметь доступ к соответствующей информации. Военный эксперт Михаил Тимошенко заявил, что Вашингтон повышает риски для России.