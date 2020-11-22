Военный эксперт считает, что скоро США выйдут и из последнего договора СНА (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

США выходит из договора по открытому небу и посылает свои бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы увеличить военные риски для России. Американцы собираются серьезно напрячь Россию, заявил в разговоре с URA.RU полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Риски для России все время растут, нас все время пытаются напрячь каким-то способом. Идет к тому, чтобы русских нагнуть настолько, чтобы они сдались без войны. А если уж все-таки, не дай бог, придется что-то бросать в сторону друг друга, чтобы ничего с нашей территории до их территории до их территории не долетело», — уверен Тимошенко.

Полковник напомнил, что Америка уже вышла из договора по ПРО (обеспечении безопасности противоракетной обороны) и договора по ракетам средней и меньшей дальности. На очереди единственный оставшийся договор — по сокращению и ограничению наступательных вооружений (СНВ), уверен Тимошенко. «В общем, разговор наперсточников», — отметил военный эксперт.

22 ноября США вышли из договора по открытому небу. Так, они больше не смогут проводить облеты, чтобы наблюдать за военной деятельностью других стран-участников ДОН. В этот же день стало известно о переброске американских бомбардировщиков в Ближний Восток в целях «сдерживания агрессии», пишет радио Sputnik.