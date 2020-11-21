Конфликт кандидатов на выборах в Екатеринбурге дошел до драки

Ольга Прожерина и Владислав Постников конкурируют в округе №3 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат на довыборах в гордуму Екатеринбурга от КПРФ Ольга Прожерина (округ №3, Верх-Исетский район) заявила, что на нее напали возле избирательного участка №1285 (школа №184). Как рассказала Прожерина URA.RU, несколько человек из штаба кандидата от «Яблока» Владислава Постникова пытались сначала преградить ей дорогу, а впоследствии повалили на землю сопровождавшего Прожерину члена участковой избирательной комиссии.

«Мы шли в сторону выхода [из школы], нас окружили человек семь и не давали пройти. Когда Николай Николаевич (член комиссии, шедший рядом с Прожериной — прим. ред.) попросил дать нам дорогу, они начали толкаться, его повалили и начали бить по голове и по спине. Сейчас с ними разбирается полиция», — сказала Прожерина, добавив, что неизвестные «кричали и требовали признаться, что она скупает голоса». «Я готовлю заявление в МВД», — заявила Прожерина.

По словам коммунистки, инцидент попал на видео, которое она пообещала предоставить позднее. В разговоре с URA.RU Постников заявил, что на Прожерину «никто не нападал». «Мне не известно, чтобы кто-то кого-то бил», — сказал он. Ранее штаб Постникова и его сторонники сообщали, что в избирательном округе скупаются голоса в пользу КПРФ. В ответ она обещала подать в суд за клевету.

Избирательные участки на довыборах в гордуму Екатеринбурга закроются в 20:00. Помимо округа №3, довыборы также проходят в Ленинском районе (округ №9).