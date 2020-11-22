Путин ответил на вопрос, чей Карабах

Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы принадлежат Азербайджану с точки зрения международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Армения не признала независимость Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Карабах, и прилегающие к нему районы являлись и являются частью территории Азербайджанской республики», — цитирует Путина «Национальная служба новостей».
Членство в Договоре о коллективной безопасности не обязывало РФ вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, заявил Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Глава государства напомнил, что членство в ОДКБ обязывает помогать другой стране-участнице в случае покушения на ее территорию, однако на территорию Армении никто не вторгался. При этом Россия выполняла обязательства по военно-техническому сотрудничеству с Арменией, добавил Путин.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начали активные боевые действия. 10 ноября стороны, совместно с Россией, подписали договор о прекращении огня, напоминает агентство Nation News. Позднее в Карабах прибыли российские миротворцы.
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