В правительстве посчитали долги иностранных государств перед РФ

Доля просроченной задолженности иностранных государств перед Россией в этом году может достигнуть 25%. Это следует из проекта изменений в программу управления госфинансами.
«Согласно документу, доля просроченной (неурегулированной) задолженности иностранных государств-заемщиков перед РФ в общем объеме внешних долговых требований нашей страны в этом году оценивается в 25%», — пишут «Известия». В последующие годы Минфину поручено ее снижать, причем, согласно документу, уровень «плохих долгов» — это новый целевой показатель для ведомства. В следующем она должна снизиться до 24%, к 2023-му — до 23% и остаться на этом уровне и в 2024-м.
На 1 ноября 2020-го Россия выдала займов другим странам на сумму 120 млрд рублей (заемщики вернули за этот же период 107 млрд). Ранее на этот год было запланировано прокредитовать иностранные правительства и организации почти на 300 млрд рублей. В Минфине отметили, что в связи с пандемией рассматривается вероятность небольшого изменения в графике платежей. Но в целом ведомство ожидает внесения платежей по кредитам в установленные сроки.
Ранее сообщалось, что Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате в этом году долга в 1 млрд долларов. Как заявил заявил президент республики Александр Лукашенко, полученный кредит полностью пойдет на поддержку машиностроения и других отраслей. Однако 500 млн глава государства отложил на финансирование борьбы с коронавирусом.
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