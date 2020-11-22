22 ноября 2020

Анатолию Чубайсу предложат новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
В рамках реформы институтов развития обсуждается уход с поста главы «Роснано» Анатолия Чубайса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в рамках которой руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу предложат новую работу. Об этом журналистам рассказали сразу несколько источников в правительстве.

«В рамках реформы институтов развития обсуждается уход с поста главы „Роснано“ Анатолия Чубайса, который руководит структурой с момента ее создания. Ему будет предложена другая должность», — пишет РБК. Какую именно должность получит Чубайс, пока не известно. Известно, что «Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ, РФПИ получит в управление РВК. Кроме того, будут восемь институтов развития.

Ранее сообщалось, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой». Однако в соцсети глава «Роснано» опроверг возможное назначение на пост куратора по развитию Арктики. По некоторым данным, место Чубайса может занять бывший глава Минтранса Евгений Дитрих.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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