Анатолию Чубайсу предложат новую должность

Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в рамках которой руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу предложат новую работу. Об этом журналистам рассказали сразу несколько источников в правительстве.
«В рамках реформы институтов развития обсуждается уход с поста главы „Роснано“ Анатолия Чубайса, который руководит структурой с момента ее создания. Ему будет предложена другая должность», — пишет РБК. Какую именно должность получит Чубайс, пока не известно. Известно, что «Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ, РФПИ получит в управление РВК. Кроме того, будут восемь институтов развития.
Ранее сообщалось, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой». Однако в соцсети глава «Роснано» опроверг возможное назначение на пост куратора по развитию Арктики. По некоторым данным, место Чубайса может занять бывший глава Минтранса Евгений Дитрих.
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