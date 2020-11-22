Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на этой неделе

В ближайшие недели для рубля будут важными два фактора: налоговый период и обсуждение стимулирующих мер в США. Об этом рассказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
По его словам, с американскими стимулами не все так просто, так как демократы в Конгрессе готовы тратить средства без ограничений, а республиканцы придерживаются более консервативного подхода. Тем не менее,как объяснил аналитик, на 2021 год многие крупные банки прогнозируют начало длительного цикла роста цен на сырьевые товары с одновременным ослаблением доллара. Таким образом, долгосрочные ожидания по рублю улучшаются.
«На предстоящей неделе ждем от рубля продолжение попыток выйти на значения ниже 76,0 за доллар и 90,0 за евро. Закрытие торгового дня ниже этих уровней будет означать усиление тенденции на укрепление российской валюты», — цитирует Кочеткова «Свободная пресса».
Ранее сообщалось, что после прихода к власти в США Демократической партии национальную валюту неизбежно ожидает девальвация. Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что быстрое распространение вакцины от COVID-19 в мире позволяет другим странам не «бежать за защитой» в американские казначейские облигации.
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