22 ноября 2020

Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на этой неделе

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В ближайшие недели для рубля будут важными два фактора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие недели для рубля будут важными два фактора: налоговый период и обсуждение стимулирующих мер в США. Об этом рассказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

По его словам, с американскими стимулами не все так просто, так как демократы в Конгрессе готовы тратить средства без ограничений, а республиканцы придерживаются более консервативного подхода. Тем не менее,как объяснил аналитик, на 2021 год многие крупные банки прогнозируют начало длительного цикла роста цен на сырьевые товары с одновременным ослаблением доллара. Таким образом, долгосрочные ожидания по рублю улучшаются.

«На предстоящей неделе ждем от рубля продолжение попыток выйти на значения ниже 76,0 за доллар и 90,0 за евро. Закрытие торгового дня ниже этих уровней будет означать усиление тенденции на укрепление российской валюты», — цитирует Кочеткова «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что после прихода к власти в США Демократической партии национальную валюту неизбежно ожидает девальвация. Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что быстрое распространение вакцины от COVID-19 в мире позволяет другим странам не «бежать за защитой» в американские казначейские облигации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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