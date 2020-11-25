Автоэксперт Кирилл Форманчук считает, что нужно повышать качество обучение, а не ужесточать экзамены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России необходимо повышать качество обучения в автошколах, а не ужесточать правила сдачи на водительские права. Текущие поправки создаются, прежде всего, для статистики ГИБДД, поделился с URA.RU автоэксперт, председатель Федерация автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

МВД РФ предложило сократить с 17 до 15 перечень ошибок, при которых может быть остановлен экзамен на получение прав. А в список «грубых» нарушений, за которые начисляется пять штрафных баллов, в ведомстве предлагают добавить «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «не пристегнутый ремень безопасности».

«ГИБДД со своей стороны хочет сделать так, чтобы люди, которые сдают на права, были подготовлены. Но они это делают не для реального результата. У нас все делают для статистики. Потому что с каждого спрашивают», — сказал Форманчук. По мнению автоэксперта, «завалить» на экзамене сейчас — почти невозможно, ведь в учебных машинах должны работать минимум пять камер и «оспорить можно что угодно», подчеркнул собеседник. Поэтому успешная сдача экзамена зависит только от вождения курсанта.

Автоэксперт Вячеслав Субботин, напротив, считает, что новые правила помогут студентам. «У них будет меньше нервозности и больше времени анализировать. Совсем нужно быть потерявшимся, чтобы не пристегнуться, не обратить внимание на индикаторы. Это [новые правила сдачи экзамена] не сделает жизнь автомобилистов более тяжелым», — сказал собеседник URA.RU.

В сентябре МВД разработало проект нового регламента проведения экзаменов на водительские права, практическая часть которых теперь будет осуществляться исключительно в условиях дорожного движения, пишет РАПСИ . Также адвокат Лев Тропин рассказал « Федеральному агентству новостей » за что будут лишать прав в 2021 году.