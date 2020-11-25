Инстасамку также обвинили в том, что она не сама поет песню Фото: Instagram @instasamka

Подписчики блогера и певицы Инстасамки (Дарьи Золотаревой) начали обвинять ее в плагиате треков у американской звезды Cardi B. По мнению некоторых подписчиков, она еще и поет не сама.

«В чем прикол перепевать песни Карди?», — задают вопрос Инстасамке под ее постом с новым треком в Instagram. В комментариях даже сравнивают текст оригинала и этого трека, считая, что они совпадают. «Не понимаю, о чем ты, первый раз вижу эти слова», — ответила на такие обвинения блогер.

При этом Инстасамка, являющаяся уроженкой Тюменской области, закрыла комментарии под этой записью. Однако чуть более 2,5 тысяч пользователей успели высказаться, в том числе про ее парня и продюсера по совместительству Олега Манекена.

Пользователи сразу же заметили сходство песен

Некоторые отнеслись к этому с юмором

Некоторые посчитали, что композиция исполняется не ее голосом