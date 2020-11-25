25 ноября 2020
24 ноября 2020

В Курганской области побит рекорд по заболеваемости COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина скорой помощи. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
В Курганской области растет заболеваемость коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За прошедшие сутки в Курганской области выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это рекордное значение с начала пандемии.

«На 25 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 105 новых случаев COVID-19. Из них 37 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Также новые случаи заражения зафиксированы в Шадринске, Шумихинском округе и в восьми районах области (Белозерском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Целинном, Шадринском, Шатровском). Предыдущий рекорд по суточному приросту больных в Зауралье был поставлен 23 ноября — тогда зарегистрировали 104 новых случая заражения.

Общее число зараженных коронавирсуной инфекцией с начала пандемии в Курганской области составило 8274 человека. За последние сутки выписано 142 выздоровевших. По состоянию на 24 ноября в регионе зафиксировано 119 смертей от COVID-19, сообщается на сайте «Стопкоронавирус». Более свежих данных на этом ресурсе на момент публикации не было.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до конца года. Школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей, при этом разрешили очные занятия в школах для младших классов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...