В Курганской области побит рекорд по заболеваемости COVID

За прошедшие сутки в Курганской области выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это рекордное значение с начала пандемии.
«На 25 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 105 новых случаев COVID-19. Из них 37 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Также новые случаи заражения зафиксированы в Шадринске, Шумихинском округе и в восьми районах области (Белозерском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Целинном, Шадринском, Шатровском). Предыдущий рекорд по суточному приросту больных в Зауралье был поставлен 23 ноября — тогда зарегистрировали 104 новых случая заражения.
Общее число зараженных коронавирсуной инфекцией с начала пандемии в Курганской области составило 8274 человека. За последние сутки выписано 142 выздоровевших. По состоянию на 24 ноября в регионе зафиксировано 119 смертей от COVID-19, сообщается на сайте «Стопкоронавирус». Более свежих данных на этом ресурсе на момент публикации не было.
В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до конца года. Школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей, при этом разрешили очные занятия в школах для младших классов.
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