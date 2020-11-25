Свердловские власти подали в суд на COVID-лаборатории

Перед лабораториями региона поставлена задача — выполнять анализ в течение 48 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Свердловской области подало первые иски к частным лабораториям, которые не справляются с предоставлением результатов тестов на коронавирус в течение 48 часов. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков.

«Зафиксированы [нарушения в работе лабораторий после введения 48-часового срока выполнения анализа]. Мы даже подали несколько исковых заявлений. Это будет способствовать исправлению ситуации. Сейчас мы проводим работу с теми лабораториями, которые отправляют биологический материал для анализа в другие субъекты, потому что это удлиняет время [подготовки результатов]. Перед всеми лабораториями поставлена задача — укладываться в срок 48 часов. Это пока сделали не все, хотя скорость выполнения анализов существенно снизилась», — объяснил он.

Креков уточнил, что нагрузка на лаборатории снизилась за счет того, что свердловчанам, контактировавшим с больными коронавирусом, не проводят тестирование при отсутствии симптоматики и для выписки больного теперь достаточно одного отрицательного результата теста.

Ранее федеральное управление Роспотребнадзора выпустило постановление, по которому лаборатории должны оглашать результаты теста на коронавирус в течение 48 часов с момента взятия проб. Кроме этого, выписывать из больниц пациентов, переболевших COVID-19, теперь можно после одного отрицательного теста, а не после двух, как ранее.